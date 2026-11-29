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नारनौल। भगवती मानव कल्याण संगठन एवं पंचज्योति शक्तितीर्थ सिद्धाश्रम के संयुक्त तत्वावधान में अग्रवाल सभा में चल रहे अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ का रविवार को समापन हुआ। पूर्णता आरती के बाद भंडारा लगाया गया। कार्यक्रम में संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष संध्या शुक्ला और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौरभ द्विवेदी पहुंचे। संध्या शुक्ला ने कहा कि देश में नशे पर प्रतिबंध लगना जरूरी है, तभी बेटियां सुरक्षित रह सकेंगी। उन्होंने कहा कि संगठन नशामुक्ति अभियान जारी रखेगा और जरूरत पड़ने पर विरोध प्रदर्शन भी करेगा। संवाद