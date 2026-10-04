Mahendragarh-Narnaul News: शिलान्यास के 15 दिन बाद भी सैन चौक की सड़क को निर्माण का इंतजार

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सड़क के शिलान्यास के लिए विधायक ओमप्रकाश यादव और नगर परिषद की चेयरपर्सन कमलेश सैनी के पहुंचने की प्रतीक्षा की जा रही थी। काफी इंतजार के बाद मोहल्ले के लोगों ने बुजुर्गों के हाथों शिलान्यास करवा दिया। कार्यक्रम की पूरी तैयारी पार्षद काशीराम ने की थी।उस दौरान ठेकेदार बुलडोजर लेकर काम शुरू करने की तैयारी के साथ पहुंचा था, लेकिन इसके बाद न काम शुरू हुआ और न ठेकेदार दोबारा आया। सोशल मीडिया पर सड़क का दोबारा शिलान्यास कराने की चर्चा भी चली, पर 15 दिन में न दोबारा शिलान्यास हुआ और न निर्माण शुरू हुआ।जमालपुर से सैन चौक होकर गुजरने वाली यह सड़क शहर के प्रमुख मार्गों में है। यहां से स्कूली बसों सहित बड़ी संख्या में वाहन निकलते हैं। सड़क की हालत पूरी तरह खराब होने से वाहन चालकों और स्थानीय लोगों को रोज परेशानी हो रही है।सैन सभा के प्रधान मुकेश सैन ने कहा कि 15 दिन बाद भी काम शुरू न होना चिंता की बात है और इसके पीछे कोई कारण जरूर होगा। विधायक और चेयरपर्सन की गैरमौजूदगी में शिलान्यास होना भी एक वजह हो सकती है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को इन बातों से ऊपर उठकर आमजन की परेशानी को प्राथमिकता देनी चाहिए।पार्षद काशीराम ने कहा कि सड़क निर्माण को लेकर कोई विवाद नहीं है। काम शुरू कराने के लिए उनके स्तर पर लगातार प्रयास हो रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि अगले दो-तीन दिन में निर्माण शुरू हो जाएगा।सैन चौक की सड़क निर्माण का शिलान्यास से कोई लेना देना नहीं। यह कार्य प्रक्रिया के अनुसार तय समय सीमा होता है। अगर सभी प्रक्रिया पूरी हो गई होगी तो सड़क निर्माण जल्द शुरू करवा दिया जाएगा।