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Mahendragarh-Narnaul News: मुख्यमंत्री सैनी के स्वागत और प्रतिमा अनावरण की तैयारी

Sun, 06 Sep 2026 11:45 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 11:45 PM IST
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Preparations for Chief Minister Saini's welcome and the statue unveiling
फोटो संख्या:79- 17 सितंबर को मुख्यमंत्री के आगमन पर सैनी सभा में बैठक करते समाज के लोग--संवाद
महेंद्रगढ़। सैनी हाई स्कूल में रविवार को सैनी क्षत्रिय सभा महेंद्रगढ़ ने आम सभा की। इसका मुख्य उद्देश्य 17 सितंबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के राज्यस्तरीय स्वागत की तैयारी था। साथ ही महाराजा शूर सैनी चौक पर उनकी प्रतिमा अनावरण समारोह की समीक्षा भी की गई। समाज के प्रबुद्ध लोगों और पदाधिकारियों ने समारोह को सफल बनाने के सुझाव दिए। विधायक कंवर सिंह यादव ने 17 सितंबर की रैली में सैनी समाज की अधिक उपस्थिति का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे कार्यक्रम यादगार बनेगा। विधायक और पदाधिकारियों के आह्वान पर सभी उपस्थित लोगों ने एकजुटता दिखाई। इस अवसर पर सुंदर लाल सैनी, गोविंदराम सैनी, थावर सिंह, लक्ष्मीनारायण, अखीराम सैनी, अशोक सैनी, देवेंद्र सैनी, सीमा सैनी, विजय कुमार, महावीर प्रसाद, निहाल सिंह, जयदयाल सैनी और श्रीचंद मौजूद थे। संवाद
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