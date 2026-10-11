Mahendragarh-Narnaul News: ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल यूनियन का कल

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मंडल ब्रांच प्रधान सुरेंद्र फौजी ने बताया कि कार्यकारी अभियंता अमित जैन ने 10 अगस्त को हुई बैठक में 10 सितंबर को अगली बैठक का समय दिया था लेकिन संगठन को आज तक बैठक की मूल प्रति नहीं मिली। बार-बार मांगने के बावजूद बातचीत के लिए समय नहीं दिया गया।उन्होंने बताया कि संगठन ने 6 अक्टूबर को मांग पत्र भी सौंपा था, लेकिन अब तक किसी मांग का समाधान नहीं हुआ। कार्यकारी अभियंता को महेंद्रगढ़ में आए करीब 18 महीने हो चुके हैं और इस दौरान संगठन के साथ आठ से अधिक बैठकें हो चुकी हैं। इसके बावजूद कर्मचारियों की समस्याएं जस की तस हैं।सुरेंद्र फौजी ने कहा कि संगठन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आंदोलन करेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि धरने के दौरान यदि मंडल की जलापूर्ति व्यवस्था बाधित होती है तो इसकी जिम्मेदारी कार्यकारी अभियंता की होगी। यूनियन ने अधिकारियों से कर्मचारियों की मांगों पर जल्द कार्रवाई करने की अपील की है।