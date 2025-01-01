Karnal News: नशे की बंद कर खुलवाई किरयाना की दुकान

विज्ञापन





इंंद्री/करनाल। समाज से नशे को जड़ से उखाड़ने और नशा बेचने वालों को समाज की मुख्यधारा में लाकर उनका पुनर्वास करने की दिशा में एक अनोखा और प्रेरणादायक प्रयास सामने आया है। इंद्री के गांव धनौरा जागीर में लंबे समय से अवैध नशा बेचने का काम करने वाले व्यक्ति राजकुमार ने न केवल नशा बेचने के धंधे से तौबा की। डेरे के सेवादारों ने राजकुमार की नशीले पदार्थों की दुकान को बंद करवाकर वहां किरयाना के सामान की दुकान खुलवाई। बुधवार को दुकान का मुहूर्त किया गया और मुहूर्त के बाद देखते ही देखते दुकान का सारा सामान बिक गया। संवाद