Karnal News: लोक अदालत में 12 बंदी रिहा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:47 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:47 AM IST
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करनाल। सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मीनाक्षी यादव ने बुधवार को जिला कारागार में लोक अदालत में 13 मुकदमों की सुनवाई की। आवश्यक शर्तो पर सभी मुकदमों का निपटारा किया गया और 12 बंदियों को रिहा किया गया। इस दौरान उन्होंने कारागार में बंदियों से बातचीत की। इसके बाद उन्होंने जिला पंचायत एवं विकास विभाग व नशा निषेध केंद्र, सिविल अस्पताल की टीम के सौजन्य से इंद्री खंड के ग्राम सचिवों व सरपंचों के लिए आयोजित वर्कशॉप में शिरकत की। इसके बाद सीजेएम सब डिवीजन लीगल सर्विसेज कमेटी इंद्री और कानूनी सहायता केंद्र, कानूनी सहायता केंद्र भादसो, इंद्री व बस स्टैंड, करनाल का निरीक्षण किया। ब्यूरो
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