Karnal News: कार्यकारिणी को एडीजी ने दिलाई शपथ
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:38 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:38 AM IST
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घरौंडा। घरौंडा बार एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह बार कॉम्प्लेक्स में हुआ। मुख्य अतिथि एडीजी राहुल मोहन ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। नवनियुक्त अध्यक्ष बलधीर सिंह ने कहा कि कार्यकारिणी अधिवक्ताओं की समस्याओं को गंभीरता से सुनेगी और समाधान के लिए मिलकर कार्य करेगी। कार्यकारिणी में बलधीर सिंह को प्रधान, रजनीश कुमार को उपप्रधान, अभिषेक शर्मा को सचिव, नरेश राणा को खजांची, कविता गुप्ता को महिला आरक्षित उपप्रधान और भारती शर्मा को संयुक्त सचिव चुना गया है। संवाद
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