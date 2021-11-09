अनुशासन ही सफलता की कुंजी : आईएएस शैलेंद्र
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:39 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:39 AM IST
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नीलोखेड़ी। पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कॅरिअर काउंसिलिंग व मार्गदर्शन कार्यक्रम में आईएएस अधिकारी शैलेंद्र सोहम ने कहा कि मेहनत, निरंतर प्रयास और अनुशासन ही सफलता की कुंजी हैं। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि अनुशासन ही करियर निर्माण का मूल मंत्र है। विद्यालय भ्रमण के दौरान आईएएस अधिकारी ने मिड-डे मील, साइकोलॉजी लैब, ब्यूटी वेलनेस लैब, लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब का निरीक्षण किया। प्रधानाचार्या रजनी वर्मा, डॉ. सुमन सुलेख व सुभाष मलिक मौजूद रहे। संवाद
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