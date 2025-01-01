Karnal News: गणपति बप्पा को लगाया भोग
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:41 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:41 AM IST
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करनाल। गणपति उत्सव के तीसरे दिन बुधवार को शहर के विभिन्न पंडालों और घरों में विराजमान भगवान गणेश की श्रद्धालुओं ने पूजा और आरती की। सेक्टर-13 स्थित कालड़ा मार्केट में श्री सिद्धिविनायक मित्र मंडल की ओर से सजाए गए पंडाल में शाम के समय भजन-कीर्तन का विशेष आयोजन किया गया। आरती और बप्पा को लड्डुओं का भोग लगाने के बाद प्रसाद वितरित किया गया। सदर बाजार में ब्रदर्स ग्रुप, वकीलपुरा सदर बाजार में मित्र मंडल ग्रुप और सराफा बाजार स्थित शिव मंदिर के सामने सजाए गए पंडालों में भी पूजा की गई। संवाद
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