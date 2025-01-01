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जैन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, संत निक्का सिंह पब्लिक स्कूल निर्मल धाम, संत निक्का सिंह पब्लिक स्कूल जरीफा फार्म और एसडी कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में हुई प्रतियोगिता में कक्षा नौवीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। विद्यार्थियों ने अपनी कल्पनाशीलता और शब्दों के माध्यम से सड़क सुरक्षा का संदेश दिया। किसी ने हेलमेट पहनने की अपील की तो किसी ने तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के खतरों को नारे के जरिये सामने रखा।नारों के जरिये समझाई नियमों की अहमियतप्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने ऐसे नारे लिखे, जो कम शब्दों में बड़ी बात कह गए। इनमें ''''हेलमेट लगाओ, जीवन बचाओ'''', ''''तेज रफ्तार का छोड़ो विचार, सुरक्षित घर पहुंचना है हर बार'''', ''''सड़क पर रखो नियमों का ध्यान, सुरक्षित रहेगा हर इन्सान'''' और ''''मोबाइल को दो आराम, ड्राइविंग पर रखो ध्यान'''' जैसे संदेश शामिल किए जा सकते हैं।प्रिंसिपल बोले- जागरूकता है बहुत जरूरीजैन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल कोमल लाठर का कहना है कि बच्चों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना जरूरी है। नारा लेखन जैसी गतिविधियों से विद्यार्थी यातायात नियमों को रचनात्मक तरीके से समझते हैं और दूसरों को भी जागरूक कर सकते हैं।संत निक्का सिंह पब्लिक स्कूल, निर्मल धाम की प्रिंसिपल कविता अरोड़ा का कहना है कि सड़क पर सुरक्षा के नियमों का पालन हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। विद्यार्थियों ने अपने नारों के माध्यम से हेलमेट, सीट बेल्ट और नियंत्रित गति का महत्व प्रभावी ढंग से बताया।संत निक्का सिंह पब्लिक स्कूल, जरीफा फार्म की प्रिंसिपल मंजू यादव का कहना है कि बच्चे समाज में बदलाव के अच्छे संदेशवाहक बन सकते हैं। जब वे खुद यातायात नियमों को समझेंगे, तो अपने परिवार और परिचितों को भी इनका पालन करने के लिए प्रेरित करेंगे।एसडी कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की प्रिंसिपल कीर्ति शर्मा का कहना है कि सड़क हादसों से बचाव के लिए जागरूकता और जिम्मेदार व्यवहार जरूरी है। इस तरह की प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों को सामाजिक सरोकारों से जोड़ती हैं।