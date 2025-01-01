Jind News: दो युवकों से दो अवैध पिस्तौल और आठ कारतूस बरामद

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सीआईए के प्रभारी उप निरीक्षक राधेश्याम ने बताया कि पुलिस टीम अपराधों की रोकथाम और गश्त के लिए बुढ़ाखेड़ा से रजाना खुर्द रोड पर मौजूद थी। इसी दौरान सूचना मिली कि सड़क किनारे दो युवक संदिग्ध अवस्था में खड़े हैं और उनके पास अवैध हथियार और नशीला पदार्थ हो सकता है।सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों युवकों को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर मोनू उर्फ बंटी की जेब से 32 बोर का देसी पिस्तौल बरामद हुआ। वहीं दीपांशु की जेब से भी 32 बोर का देसी पिस्तौल मिला। दोनों के पास से चार-चार कारतूस, बरामद किए गए।पुलिस ने दोनों से हथियार रखने का लाइसेंस मांगा लेकिन वे कोई लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सके। थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि इस मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।