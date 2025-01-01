फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Age was no barrier to dropping out of school; 2,903 adults took the literacy test.

Jind News: पढ़ाई छूटी तो उम्र नहीं बनी बाधा, 2903 वयस्कों ने दी साक्षरता की परीक्षा

Mon, 21 Sep 2026 12:15 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:15 AM IST
विज्ञापन
Age was no barrier to dropping out of school; 2,903 adults took the literacy test.
20जेएनडी30, 31- परीक्षा केंद्रों में उल्लास की परीक्षा देते हुए बुजुर्ग। संवाद
जींद। पढ़ने-लिखने की कोई उम्र नहीं होती। इसका उदाहरण रविवार को जिले में देखने को मिला। रविवार को जिले में स्कूली शिक्षा से वंचित रहे 15 वर्ष से अधिक आयु के 2903 वयस्कों ने उल्लास कार्यक्रम के तहत उल्लास की परीक्षा दी।
विज्ञापन

जिलेभर में इसके लिए 226 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से दोगुने से भी अधिक रही। कुल परीक्षार्थियों में 2043 महिलाएं और 860 पुरुष शामिल हुए।
विज्ञापन

उल्लास परीक्षा का उद्देश्य उन वयस्कों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना है जो किसी कारणवश स्कूली शिक्षा हासिल नहीं कर सके। परीक्षा के जरिये उनके पढ़ने-लिखने के साथ रोजमर्रा के जीवन में जरूरी बुनियादी ज्ञान का आकलन किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

परीक्षार्थियों को घर का हिसाब-किताब रखने, टिकट लेने, नाप-तौल समझने और बैंक में हस्ताक्षर करने जैसी दैनिक जरूरतों में सक्षम बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है।

150 अंकों की हुई परीक्षा
उल्लास की परीक्षा 150 अंकों की होती है। सफल होने के लिए परीक्षार्थी को कम से कम 33 प्रतिशत अंक हासिल करना जरूरी है। परीक्षा परिणाम करीब एक महीने बाद जारी होने की उम्मीद है। सफल परीक्षार्थियों को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान की ओर से बुनियादी साक्षरता का प्रमाणपत्र दिया जाएगा। उल्लास योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की सिफारिशों के अनुरूप वयस्कों को साक्षर बनाने के साथ उन्हें जीवनभर सीखने के अवसरों से जोड़ने पर केंद्रित है।


बॉक्स
उल्लास योजना कार्यक्रम का उद्देश्य नवसाक्षरों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि योजना से बुजुर्गों के दैनिक जीवन में भी बदलाव आया है। -आनंद सहारण, जिला नोडल अधिकारी जींद।

20जेएनडी30, 31- परीक्षा केंद्रों में उल्लास की परीक्षा देते हुए बुजुर्ग। संवाद

20जेएनडी30, 31- परीक्षा केंद्रों में उल्लास की परीक्षा देते हुए बुजुर्ग। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें