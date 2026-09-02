Jind News: मंडी प्रधान पद के चुनाव की चौसर तैयार, तीन उम्मीदवार ने भरें फार्म

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नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रधान पद के चुनाव को लेकर मंडी में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। देर शाम तक अलग-अलग स्थानों पर उम्मीदवारों और उनके समर्थकों की बैठकें चल रही हैं। उम्मीदवार आढ़तियों के बीच पहुंचकर अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं।दुकान-दुकान जाकर वोट मांगने के साथ-साथ उम्मीदवार आढ़तियों को चुनाव लड़ने के मुद्दे और प्रधान बनने के बाद अपनी प्राथमिकताओं के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। मंडी में इन दिनों प्रधान पद के चुनाव को लेकर आढ़तियों के बीच चर्चाओं का दौर भी जारी है। हर उम्मीदवार अपने पक्ष में समर्थन जुटाने में लगा हुआ है।हालांकि चुनाव मैदान में अंतिम रूप से कितने उम्मीदवार रहेंगे, इसका फैसला 2 सितंबर को नामांकन वापसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद ही स्पष्ट होगा। चुनाव संचालन कमेटी के सदस्य वीरेंद्र प्रधान ने बताया कि दो सितंबर को दोपहर दो बजे तक नामांकन फार्म वापस लिए जा सकते हैं। इसके बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। 16 सितंबर को महाराजा अग्रसेन मंदिर धर्मशाला में आढ़ती मतदान कर एसोसिएशन का प्रधान चुनेंगे।