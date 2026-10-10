Jind News: मुख्य फार्मासिस्ट ने सेवानिवृत्ति की खुशी मरीजों के साथ बांटी

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जींद। भारत विकास परिषद की ओर से नागरिक अस्पताल में संचालित निशुल्क रसोई में शुक्रवार को मुख्य फार्मासिस्ट रमेश ने अपनी सेवानिवृत्ति के अवसर पर परिवार सहित मरीजों और उनके तीमारदारों को भोजन वितरित किया। उन्होंने इस विशेष दिन की खुशियां जरूरतमंदों के साथ साझा करते हुए परिषद की सेवा गतिविधि में सहयोग दिया। इस अवसर पर डॉ. रवि, संजू आर्या, रजनी यादव, सुमिता आसरी, ओमकला, चमनलाल, संदीप गर्ग, सोनू वर्मा और सोनू मौजूद रहे। संवाद