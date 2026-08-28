फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Sisters tied Rakhi on the wrists of their brothers in the district jail.

Jind News: जिला जेल में बहनों ने भाइयों की कलाई पर बांधी राखी

Fri, 28 Aug 2026 11:40 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:40 PM IST
विज्ञापन
Sisters tied Rakhi on the wrists of their brothers in the district jail.
28जेएनडी10: जिला जेल में भाईयों से मिलने के लिए आई बहनें। संवाद
जींद। जिला जेल जींद में शुक्रवार को रक्षाबंधन का पर्व भावनात्मक माहौल में मनाया गया। जेल प्रशासन के सहयोग से बंदी भाइयों की कलाई पर उनकी बहनों ने राखी बांधी और एक-दूसरे को पर्व की शुभकामनाएं दीं। इस दौरान जेल परिसर में भाई-बहन के स्नेह और अपनत्व की झलक देखने को मिली। जेल अधीक्षक दीपक शर्मा ने बताया कि महानिदेशक कारागार, हरियाणा के आदेशानुसार जिला जेल में बंद पुरुष बंदियों को उनकी बहनों और महिला बंदियों को बाहर से आए उनके भाइयों द्वारा राखी बांधने की व्यवस्था की गई। जेल विभाग की ओर से राखियों, रक्षासूत्र और लड्डू-मिठाई का भी प्रबंध किया गया, ताकि बंदी भी अपने परिवार के साथ पर्व की खुशियां साझा कर सकें। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन भाई-बहन के अटूट प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के संकल्प का प्रतीक है। इस अवसर पर बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधते हुए उनके अच्छे भविष्य, लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की कामना की। वहीं भाइयों ने भी बहनों की हर परिस्थिति में रक्षा करने का संकल्प दोहराया। जेल प्रशासन का कहना है कि ऐसे पारिवारिक और सामाजिक आयोजनों से बंदियों को अपने परिजनों से जुड़ाव महसूस होता है। परिवार से दूरी के कारण पैदा होने वाली निराशा, तनाव और कुंठा को कम करने में भी इस तरह के आयोजन सहायक हैं। जेल प्रशासन का उद्देश्य बंदियों में सकारात्मक सोच विकसित कर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। इस अवसर पर विनोद समेत जेल प्रशासन ने बहनों का सहयोग किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed