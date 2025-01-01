Jind News: लायंस क्लब के रक्तदान शिविर में 53 यूनिट रक्त एकत्रित
रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:09 AM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:09 AM IST
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नरवाना। लायंस क्लब नरवाना की ओर से जैन स्थानक, पतराम नगर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में रक्तदाताओं ने कुल 53 रक्तदान किया। शिविर का आयोजन एसएस जैन सभा नरवाना के सहयोग से किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में मोहनलाल गर्ग तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में राजकुमार सेतिया मौजूद रहे। अतिथियों ने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि रक्तदान मानव सेवा का महत्वपूर्ण माध्यम है। रक्तदान से जरूरतमंद मरीजों को समय पर जीवनरक्षक रक्त उपलब्ध करवाने में मदद मिलती है। इस अवसर पर लायंस क्लब के प्रधान गौरव गर्ग, पूर्व प्रधान सौरभ चौधरी, उपप्रधान सुनील गुप्ता, राकेश गर्ग, सचिव विपिन गर्ग, कैशियर राहुल जैन और प्रेस प्रवक्ता निखिल गर्ग सहित क्लब के सदस्य मौजूद रहे। संवाद
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