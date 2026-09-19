Jhajjar-Bahadurgarh News: खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में जीते 14 पदक
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़ Updated Sat, 19 Sep 2026 12:48 AM IST
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साल्हावास। 59वीं हरियाणा राज्य स्तरीय लड़कों की स्कूली एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन 16 से 18 सितंबर तक करनाल के कर्ण स्टेडियम में किया गया। प्रतियोगिता में झज्जर के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 14 पदक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया।
एथलेटिक्स टीम के ओवरऑल इंचार्ज जयप्रकाश जाखड़ ने बताया कि ध्रुव ने अंडर-19 की 5000 मीटर पैदल चाल में प्रथम तथा नवीन ने अंडर-17 की 5000 मीटर पैदल चाल में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मोहित यादव ने इसी स्पर्धा में दूसरा स्थान हासिल किया। जतिन ने अंडर-17 की 100 और 200 मीटर दौड़ में दूसरा स्थान प्राप्त किया।
हितेश जाखड़ ने अंडर-19 बांस कूद में दूसरा स्थान पाया, जबकि हितेश ने 1500 मीटर दौड़ में भी रजत पदक जीता। तेजस यादव ने भाला फेंक में दूसरा और सूरज राठी ने तीसरा स्थान हासिल किया।
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यश ने अंडर-19 छह किलोमीटर क्रॉस कंट्री में दूसरा तथा 3000 मीटर दौड़ में तीसरा स्थान पाया। चिराग यादव ने भाला फेंक, कुणाल ने हैमर थ्रो और हर्ष ने चक्का फेंक में तीसरा स्थान हासिल किया। जिला शिक्षा अधिकारी रतींद्र सिंह व उप जिला शिक्षा अधिकारी राजबाला ने टीम इंचार्ज और कोचों को बधाई दी।
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एथलेटिक्स टीम के ओवरऑल इंचार्ज जयप्रकाश जाखड़ ने बताया कि ध्रुव ने अंडर-19 की 5000 मीटर पैदल चाल में प्रथम तथा नवीन ने अंडर-17 की 5000 मीटर पैदल चाल में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मोहित यादव ने इसी स्पर्धा में दूसरा स्थान हासिल किया। जतिन ने अंडर-17 की 100 और 200 मीटर दौड़ में दूसरा स्थान प्राप्त किया।
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हितेश जाखड़ ने अंडर-19 बांस कूद में दूसरा स्थान पाया, जबकि हितेश ने 1500 मीटर दौड़ में भी रजत पदक जीता। तेजस यादव ने भाला फेंक में दूसरा और सूरज राठी ने तीसरा स्थान हासिल किया।
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यश ने अंडर-19 छह किलोमीटर क्रॉस कंट्री में दूसरा तथा 3000 मीटर दौड़ में तीसरा स्थान पाया। चिराग यादव ने भाला फेंक, कुणाल ने हैमर थ्रो और हर्ष ने चक्का फेंक में तीसरा स्थान हासिल किया। जिला शिक्षा अधिकारी रतींद्र सिंह व उप जिला शिक्षा अधिकारी राजबाला ने टीम इंचार्ज और कोचों को बधाई दी।