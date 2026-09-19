Jhajjar-Bahadurgarh News: मानसिक तनाव से युवक ने पत्नी को वीडियो कॉल कर की आत्महत्या

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चेतन सिंह बहादुरगढ़ की एक निजी कंपनी में नौकरी करता था। वह छोटूराम नगर में किराए के मकान में अकेला रहता था। उसकी पत्नी और तीन बेटियां गांव में रहती हैं। आत्महत्या के दौरान पत्नी लगातार उसे समझाने का प्रयास करती रही। उसने चेतन को ऐसा कदम न उठाने की अपील की। लेकिन चेतन ने उसकी बात नहीं मानी।पत्नी की सूचना पर लाइनपार थाना पुलिस मौके पर पहुंची। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस ने दरवाजा खुलवाकर अंदर प्रवेश किया तो चेतन मृत मिला। घटना के बाद एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल की जांच की।वर्जनप्राथमिक जांच में युवक के मानसिक तनाव में होने की बात सामने आई है। हालांकि आत्महत्या के वास्तविक कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने घटना को हादसा मानते हुए कार्रवाई की है।-राजेश कुमार, एसएचओ, थाना लाइनपार, बहादुरगढ़।