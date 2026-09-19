Jhajjar-Bahadurgarh News: गणपति उत्सव में सिंगल यूज प्लास्टिक छोड़ने का संकल्प
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़ Updated Sat, 19 Sep 2026 12:59 AM IST
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बहादुरगढ़। बालक हितैषी मंडल की ओर से सुभाष चौक पर आयोजित गणपति उत्सव के दौरान क्लीन एंड ग्रीन संस्था ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। संस्था के वजीर दहिया और अजय जैन ने श्रद्धालुओं व शहरवासियों को सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने के लिए प्रेरित किया।
कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग पर्यावरण के साथ-साथ पशु-पक्षियों और मानव स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक है। उन्होंने लोगों से बाजार जाते समय कपड़े के थैले का इस्तेमाल करने और प्लास्टिक की थैलियों से दूरी बनाए रखने की अपील की।
क्लीन एंड ग्रीन एसोसिएशन के पदाधिकारी अजय जैन ने कहा कि गणपति उत्सव धार्मिक आस्था के साथ समाज को सकारात्मक संदेश देने का भी अवसर है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद कर दे तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा बदलाव संभव है।
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वजीर दहिया ने कहा कि स्वच्छ और हरित शहर के लिए जनभागीदारी जरूरी है। संस्था ने लोगों से पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का भी आह्वान किया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने सिंगल यूज प्लास्टिक का त्याग कर पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करने का संकल्प लिया।
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कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग पर्यावरण के साथ-साथ पशु-पक्षियों और मानव स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक है। उन्होंने लोगों से बाजार जाते समय कपड़े के थैले का इस्तेमाल करने और प्लास्टिक की थैलियों से दूरी बनाए रखने की अपील की।
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क्लीन एंड ग्रीन एसोसिएशन के पदाधिकारी अजय जैन ने कहा कि गणपति उत्सव धार्मिक आस्था के साथ समाज को सकारात्मक संदेश देने का भी अवसर है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद कर दे तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा बदलाव संभव है।
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वजीर दहिया ने कहा कि स्वच्छ और हरित शहर के लिए जनभागीदारी जरूरी है। संस्था ने लोगों से पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का भी आह्वान किया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने सिंगल यूज प्लास्टिक का त्याग कर पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करने का संकल्प लिया।