Jhajjar-Bahadurgarh News: आईटीआई भापड़ौदा में 22 को लगेगा रोजगार मेला

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बहादुरगढ़। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) भापड़ौदा में 22 सितंबर को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में एसबी पैकेजिंग, सांपला की ओर से आईटीआई के सभी ट्रेडों के प्रशिक्षित युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप के 50 पदों पर चयन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को 15 हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड मिलेगा। आईटीआई प्रधानाचार्य कृष्ण कुमार ने बताया कि रोजगार मेला सुबह 10 बजे संस्थान परिसर में शुरू होगा। इसमें पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। आवेदकों की आयु 18 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कर्मचारियों को 13 रुपये प्रतिदिन की दर से कैंटीन सुविधा और बहादुरगढ़ से आने-जाने के लिए मुफ्त परिवहन मिलेगा। तीन शिफ्ट में कार्य करना होगा। अभ्यर्थियों के लिए अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर 100 प्रतिशत प्रोफाइल पूर्ण करना, ई-केवाईसी और आधार से बैंक खाता लिंक होना अनिवार्य है। उन्हें मूल शैक्षणिक दस्तावेजों के साथ फोटो प्रतियां भी लानी होंगी।