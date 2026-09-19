Jhajjar-Bahadurgarh News: पूर्व सैनिक ने लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर की आत्महत्या
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़ Updated Sat, 19 Sep 2026 01:05 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
बहादुरगढ़। बराही रोड स्थित त्रिवेणी स्कूल के पास शुक्रवार सुबह एक पूर्व सैनिक ने घर में अपनी लाइसेंसी एकनाली बंदूक से गले में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान 80 वर्षीय रामफल के रूप में हुई है।
सूचना मिलते ही शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार, रामफल पिछले करीब तीन-चार महीने से मानसिक रूप से परेशान थे। वह 1984 से सेना से सेवानिवृत्त हुए थे। शुक्रवार सुबह करीब सवा पांच बजे उन्होंने अपने मकान पर खुद को गोली मारी। गोली लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के नागरिक अस्पताल भेजा।
रामफल के तीन बेटे और दो बेटियां हैं, जिनकी शादी हो चुकी है। वह अपने बेटे इंद्र के साथ रहते थे। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की। एसएचओ थाना शहर बहादुरगढ़ राकेश कुमार ने घटना की पुष्टि की। कहा कि मृतक मानसिक रूप से कई माह से परेशान थे। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है।
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बहादुरगढ़। बराही रोड स्थित त्रिवेणी स्कूल के पास शुक्रवार सुबह एक पूर्व सैनिक ने घर में अपनी लाइसेंसी एकनाली बंदूक से गले में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान 80 वर्षीय रामफल के रूप में हुई है।
सूचना मिलते ही शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार, रामफल पिछले करीब तीन-चार महीने से मानसिक रूप से परेशान थे। वह 1984 से सेना से सेवानिवृत्त हुए थे। शुक्रवार सुबह करीब सवा पांच बजे उन्होंने अपने मकान पर खुद को गोली मारी। गोली लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के नागरिक अस्पताल भेजा।
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रामफल के तीन बेटे और दो बेटियां हैं, जिनकी शादी हो चुकी है। वह अपने बेटे इंद्र के साथ रहते थे। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की। एसएचओ थाना शहर बहादुरगढ़ राकेश कुमार ने घटना की पुष्टि की। कहा कि मृतक मानसिक रूप से कई माह से परेशान थे। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है।
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