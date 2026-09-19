Hisar News: दो दिन की बारिश से तापमान गिरा, कल से साफ होगा मौसम

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पिछले दो दिन में हुई बारिश के बाद अधिकतम तापमान में चार और न्यूनतम तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। महेंद्रगढ़ और भिवानी में दिन का तापमान सामान्य से चार डिग्री तक कम दर्ज किया गया। बुधवार और वीरवार को प्रदेश के 21 जिलों में बारिश हुई। इनमें हिसार जिले में सबसे अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई।मौसम विशेषज्ञ डॉ. चंद्रमोहन ने बताया कि मानसून टर्फ हरियाणा पर बनी हुई है। साथ ही 16 सितंबर को सक्रिय हुए मध्यम श्रेणी के पश्चिमी विक्षोभ के कारण दो दिन प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश हुई। पश्चिमी जिलों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। अब बारिश के ज्यादा आसार नहीं हैं और अगले सप्ताह से मानसून की विदाई की स्थिति बनने लगेगी।उन्होंने बताया कि पिछले दो दिन मौसम में आए बदलाव और बारिश के कारण प्रदेश में तापमान में गिरावट आई है। गुरुग्राम में दिन का अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.2 डिग्री कम रहा। महेंद्रगढ़ में अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा, जो सामान्य से 3.9 डिग्री कम है। हिसार में तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.3 डिग्री कम रहा। रात के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। हिसार, करनाल, महेंद्रगढ़ और रोहतक में रात का तापमान सामान्य से एक से दो डिग्री सेल्सियस कम रहा।