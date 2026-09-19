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Hisar News: चार दिन से लापता चिड़ौद के सरपंच प्रतिनिधि का नहीं लगा सुराग

Sat, 19 Sep 2026 12:22 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Sat, 19 Sep 2026 12:22 AM IST
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No trace of Chidwa's village head representative who has been missing for four days
हिसार। चिड़ौद गांव के सरपंच प्रतिनिधि मोलूराम का चार दिन बाद भी सुराग नहीं लगा है। परिजनों के अनुसार मोलूराम के लापता होने के बाद सरपंच बालादेवी, उनकी दो बेटियां और एक बेटा गहरे सदमे में हैं। परिजनों का कहना है कि एससी-एसटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद अभी किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
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पीड़ित पक्ष और ग्रामीण शनिवार को पुलिस अधीक्षक हिसार से मुलाकात करेंगे। वे मोलूराम की तलाश तेज करने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग रखेंगे। मोलूराम के भतीजे सुनील ने बताया कि परिवार उनके सकुशल लौटने की उम्मीद कर रहा है। जांच अधिकारी मनदीप चहल ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी और मोलूराम की तलाश के प्रयास जारी हैं। संवाद
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