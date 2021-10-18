Hisar News: हत्या का शक, पुलिस ने कब्र से निकलवाया युवती का शव

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परिजनों ने फंदा लगाकर आत्महत्या करने की बात कही है। अभी मौत के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल पाया है। खेड़ी चौपटा पुलिस चौकी के जांच अधिकारी विनोद कुमार के मुताबिक मृतका के पिता गुराना निवासी मंगल ने बताया कि वह चिनाई का काम करते हैं। उनकी दो बेटियां और एक बेटा है। छोटी बेटी प्रियंका आठ सितंबर को बिना बताए कहीं चली गई और 11 सितंबर को लौटी थी।घर आने के बाद वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगी थी। मंगल ने बताया कि 13 सितंबर को दोपहर करीब दो बजे प्रियंका ने कमरे की कुंडी भीतर से बंद कर ली। काफी देर तक बाहर नहीं निकली तो दरवाजा तोड़ा। अंदर प्रियंका का शव चुन्नी से बने फंदे से लटका था। समाज के लोगों की सलाह पर शव को दफना दिया।इस बीच किसी ने पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना दे दी कि गांव में एक युवती की हत्या कर शव दफना दिया गया है। इस पर पुलिस टीम गांव पहुंची और शव को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए हांसी भेजा। जांच अधिकारी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।