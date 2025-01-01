Hisar News: 115 पंचायतों में विशेष ग्राम सभाएं, विकास पर हुआ मंथन

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साथ ही विकास कार्यों की प्राथमिकताएं तय करने और योजनाएं तैयार करने के लिए ग्रामीणों से सुझाव लिए गए।डीडीपीओ संदीप भारद्वाज ने विशेष ग्राम सभाओं की कमान संभाली। उन्होंने ढाणा कलां में ग्रामीणों को स्वच्छता की शपथ दिलाते हुए गांव को साफ-सुथरा रखने में सामूहिक भागीदारी का आह्वान किया। उन्होंने नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करते हुए नशा मुक्ति अभियान में सहयोग की अपील की।ग्राम सभाओं में परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में आवश्यक सुधार और समस्याओं के समाधान की जानकारी दी गई। पीपीपी में त्रुटियों को ठीक करवाने के लिए ग्रामीणों से आपत्तियां भी ली गईं। विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं और सरकारी सेवाओं की जानकारी देते हुए पात्र लोगों से इनका लाभ उठाने का आह्वान किया गया।प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए थे। उनकी देखरेख में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन हुआ। इनमें सरपंच, वार्ड पंच, गणमान्य नागरिक, संबंधित विभागों के अधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे।‘रिफॉर्म उत्सव और स्वयं सहायता समूहों पर चर्चाडीडीपीओ संदीप भारद्वाज ने बताया कि रिफॉर्म उत्सव के तहत नागरिक-केंद्रित सरकारी सेवाओं और योजनाओं में किए जा रहे सुधारों की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाई जा रही है। ग्रामीणों से योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और गांव के विकास को लेकर सुझाव भी लिए गए। स्वयं सहायता समूहों की गतिविधियों तथा ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण पर भी चर्चा हुई। स्वास्थ्य विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने स्वच्छ पेयजल, व्यक्तिगत स्वच्छता, स्वस्थ जीवनशैली और बीमारियों से बचाव की जानकारी दी।