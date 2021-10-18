Hisar News: बीसीआई ने अधिवक्ता दलीप जाखड़ का निलंबन वापस लिया

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बीसीआई के आदेश में कहा गया है कि हिसार जिला बार एसोसिएशन का चुनाव संपन्न हो चुका है और इससे संबंधित विवाद लगभग समाप्त हो गया है। चुनाव में 75 प्रतिशत से अधिक अधिवक्ताओं ने मतदान किया था।बीसीआई के आदेश के बाद हिसार बार एसोसिएशन ने आम सभा आयोजित कर दलीप जाखड़ को बधाई दी और मामले के समाधान के लिए बीसीआई का आभार जताया। आम सभा में प्रधान एडवोकेट प्रदीप सिंह बाजिया, सचिव एडवोकेट समीर सिहाग, उपप्रधान एडवोकेट राहुल सिंह, संयुक्त सचिव एडवोकेट साहिल मंदरेणा और कोषाध्यक्ष एडवोकेट आशा रानी बाल्यान सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ युवा और महिला अधिवक्ताओं ने भी बैठक में भाग लिया। पदाधिकारियों ने कहा कि आदेश से चुनाव संबंधी विवाद का समाधान हुआ है और अब बार का कामकाज सामान्य रूप से जारी रखा जाएगा।