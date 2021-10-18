Hisar News: बंदियों के लिए केंद्रीय जेल-2 में कंप्यूटर लैब शुरू

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लैब के लिए कंप्यूटरों की व्यवस्था नई दिल्ली स्थित एसटी फाउंडेशन ने की है। फाउंडेशन के निदेशक कमल दीप जैन और इंडिया विजन फाउंडेशन, नई दिल्ली के रवि श्रीवास्तव ने बताया कि विभिन्न पाठ्यक्रमों के माध्यम से बंदियों को उपयोगी कौशल देकर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।जेल अधीक्षक रमेश कुमार ने कहा कि केंद्रीय जेल-2 प्रशासन महिला और पुरुष बंदियों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने पर लगातार काम कर रहा है। इसका उद्देश्य जेल में रहते हुए उनके समय का सदुपयोग कराना और ऐसे कौशल विकसित करना है, जिससे रिहाई के बाद वे समाज की मुख्यधारा से जुड़कर आगे बढ़ सकें।