Hisar News: सरकारी खरीद शुरू होते ही धान-बाजरे की आवक तेज

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बाजरे की सबसे अधिक आवक बरवाला मंडी में हुई। यहां शुक्रवार को 124.30 मीट्रिक टन बाजरा पहुंचा, जिससे कुल आवक 172.70 मीट्रिक टन हो गई। उकलाना मंडी में 487.40 मीट्रिक टन धान पहुंचा। इसके साथ मंडी में धान की कुल आवक 1,022.20 मीट्रिक टन हो गई। सरकारी खरीद शुरू होने के बाद किसानों की ओर से मंडियों में फसल लाने का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है।बाजरे की आवक का ब्योरा (एमटी में)मंडी- शुक्रवार को आवककुल आवकहिसार : 55.4567.40आदमपुर: 12.7016.10उकलाना: 83.90127.90बरवाला: 124.30172.70कुल : 276.35384.10धान की आवक का ब्याेरा(एमटी में)मंडी : शुक्रवार को आवकअब तक आवकबरवाला : 109.90493.70उकलाना : 487.401022.20आदमपुर : 24.4024.40कुल : 621.701540.30:::::::::::मंडी में किसानों को किसी तरह की परेशानी न आए इसके लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। इसके लिए गेट पास काटने से लेकर खरीद करने की व्यापक व्यवस्था की गई है। सरकारी खरीद के दूसरे दिन आवक में तेजी हुई है। - भरत शर्मा, सचिव, नई अनाज मंडी, हिसार।