फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Arrivals of paddy and pearl millet pick up pace as government procurement begins.

Hisar News: सरकारी खरीद शुरू होते ही धान-बाजरे की आवक तेज

Sat, 03 Oct 2026 01:23 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Sat, 03 Oct 2026 01:23 AM IST
विज्ञापन
Arrivals of paddy and pearl millet pick up pace as government procurement begins.
हिसार। जिले की मंडियों में सरकारी खरीद शुरू होने के साथ ही धान और बाजरे की आवक तेज हो गई है। खरीद सीजन के दूसरे दिन शुक्रवार को भी विभिन्न मंडियों में फसल लेकर किसान पहुंने। जिले में बाजरे की कुल आवक 384.10 मीट्रिक टन और धान की कुल आवक 1,540.30 मीट्रिक टन तक पहुंच गई है।
विज्ञापन

बाजरे की सबसे अधिक आवक बरवाला मंडी में हुई। यहां शुक्रवार को 124.30 मीट्रिक टन बाजरा पहुंचा, जिससे कुल आवक 172.70 मीट्रिक टन हो गई। उकलाना मंडी में 487.40 मीट्रिक टन धान पहुंचा। इसके साथ मंडी में धान की कुल आवक 1,022.20 मीट्रिक टन हो गई। सरकारी खरीद शुरू होने के बाद किसानों की ओर से मंडियों में फसल लाने का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है।
विज्ञापन

बाजरे की आवक का ब्योरा (एमटी में)
मंडी --- शुक्रवार को आवक------ कुल आवक
हिसार : 55.45 -- 67.40

आदमपुर: 12.70 -- 16.10
उकलाना: 83.90 -- 127.90
बरवाला: 124.30 -- 172.70
कुल : 276.35 -- 384.10
धान की आवक का ब्याेरा(एमटी में)
मंडी : शुक्रवार को आवक-- अब तक आवक
बरवाला : 109.90-- 493.70
उकलाना : 487.40-- 1022.20
आदमपुर : 24.40-- 24.40
कुल : 621.70 -- 1540.30

:::::::::::
मंडी में किसानों को किसी तरह की परेशानी न आए इसके लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। इसके लिए गेट पास काटने से लेकर खरीद करने की व्यापक व्यवस्था की गई है। सरकारी खरीद के दूसरे दिन आवक में तेजी हुई है। - भरत शर्मा, सचिव, नई अनाज मंडी, हिसार।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed