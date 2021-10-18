फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Police warn... stay alert against the Pakistani intelligence network.

Hisar News: पुलिस ने चेताया...पाकिस्तानी खुफिया नेटवर्क से रहें सतर्क

Thu, 17 Sep 2026 12:36 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Thu, 17 Sep 2026 12:36 AM IST
विज्ञापन
Police warn... stay alert against the Pakistani intelligence network.
हांसी। पुलिस अधीक्षक (एसपी) विनोद कुमार ने युवाओं को सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों पर पाकिस्तानी खुफिया नेटवर्क से सतर्क रहने की अपील की है। सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसे मामले देखे हैं जहां संदिग्ध ऑपरेटिव्स (संगठन/एजेंसी के लिए काम करने वाले) ने भारतीय लोगों से संपर्क कर संवेदनशील जानकारी हासिल करने का प्रयास किया है।
विज्ञापन



एसपी ने कहा कि डिजिटल दुनिया में अनजान व्यक्ति की पहचान केवल प्रोफाइल देखकर सुनिश्चित नहीं होती। इसलिए सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से दोस्ती, संदिग्ध नौकरी के प्रस्ताव या आर्थिक लालच के दौरान विशेष सावधानी बरतें। युवाओं को फर्जी प्रोफाइल, भावनात्मक जुड़ाव व हनीट्रैप के जरिये निशाना बनाया जा सकता है।
विज्ञापन

घर से काम, डेटा प्रविष्टि या ऑनलाइन कार्य के लालच में फोटो, दस्तावेज या लोकेशन जैसी जानकारी न दें। विदेशी नंबरों (+92) से आने वाली संदिग्ध कॉल या व्हाट्सएप से बचें। लॉटरी या इनाम के लालच में क्लिक न करें और कोई भुगतान न करें।
विज्ञापन
विज्ञापन

युवा सैन्य या सरकारी प्रतिष्ठानों की संवेदनशील जानकारी किसी अनजान व्यक्ति से साझा न करें। एनआईए ने हाल ही में ऐसे जासूसी नेटवर्क से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और दस्तावेज बरामद किए थे। किसी संदिग्ध गतिविधि या संपर्क की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। ब्लैकमेल होने पर डरें नहीं, बल्कि बातचीत और मोबाइल संख्या जैसे साक्ष्य सुरक्षित रखें। देश की सुरक्षा हर नागरिक की जिम्मेदारी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed