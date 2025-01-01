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पवन का अगला पड़ाव 6 दिसंबर को पंजाब के पटियाला में होने वाली 200 किलोमीटर की साइक्लिंग है। इसे पूरा करने के बाद वह एसआर खिताब हासिल कर लेंगे। इसके बाद उनका लक्ष्य 17 दिसंबर को तमिलनाडु में 1000 किलोमीटर की महासाइक्लिंग पूरी करना है। अगले साल जनवरी में वह 1200 किलोमीटर की महासाइक्लिंग की तैयारी करेंगे। इसके जरिए उनका लक्ष्य हर चार साल बाद होने वाली प्रतियोगिता के लिए अगले साल अगस्त में पेरिस पहुंचना है। पवन सेना भर्ती के लिए युवाओं को शारीरिक अभ्यास करवाते हैं। साप्ताहिक साइक्लिंग भी इसी अभ्यास का हिस्सा है।सुपर रैंडोनियर खिताब की ओर अग्रसरफ्रांस की प्रतिष्ठित संस्था ऑडेक्स क्लब पेरिसियन की ओर से सुपर रैंडोनियर (एसआर) खिताब दिया जाता है। इसके लिए एक ही सीजन में 200, 300, 400 और 600 किलोमीटर की चार अलग-अलग दूरियों की साइक्लिंग निर्धारित समय में पूरी करनी होती है। पवन अब तक 600, 300 और 400 किलोमीटर के तीन पड़ाव पार कर चुके हैं।ये रहे पवन के कठिन पड़ावपवन ने 600 किलोमीटर की साइक्लिंग नोएडा से मसूरी और वापसी का सफर 38 घंटे में पूरा किया। वहीं, 300 किलोमीटर की दूरी जालंधर से दिल्ली रोड पर महज 13 घंटे में तय की। हाल ही में लुधियाना-जालंधर-अटारी सीमा मार्ग पर 400 किलोमीटर की साइक्लिंग 20 घंटे में पूरी की। उन्होंने ये सभी सफर निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरे किए हैं। आर्थिक तंगी के बावजूद पवन ने साधारण साइकिल से यह मुकाम हासिल किया है।