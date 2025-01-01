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शुक्रवार को हुए मतदान में 494 मतदाताओं में से 460 ने वोट डाले। लाला लाजपत राय हाउस (फैकल्टी हाउस) में सुबह 8:30 से दोपहर तीन बजे तक मतदान हुआ। शाम 3:30 बजे शुरू हुई मतगणना के बाद पांच बजे परिणाम घोषित किए गए।चुनाव अधिकारी नरेंद्र चौहान ने बताया कि प्रत्येक मतदाता को छह वोट देने का अधिकार था। अध्यक्ष पद पर मोहिंदर कुमार को 239 और देशराज सिंह को 214 मत मिले। उपाध्यक्ष पद पर पुनीत खुराना ने 249 मत लेकर डॉ. सुरेंद्र कुमार (208) को हराया। महासचिव पद पर सुंदर सिंह को 246 और सुरेंद्र पाल को 209 मत मिले।सचिव पद पर अमरीक सिंह ने 250 मत लेकर नारायण सिंह सहरावत (206) को हराया। संयुक्त सचिव पद पर रविंद्र कुमार को 247 और राजेश को 209 मत मिले। कोषाध्यक्ष पद पर संदीप कुमार ने 256 मत लेकर परवीन सैनी (201) को 55 मतों से हराया।अध्यक्ष पद के सात, उपाध्यक्ष के तीन, महासचिव के पांच, सचिव और संयुक्त सचिव के चार-चार तथा कोषाध्यक्ष पद के तीन मत रद्द हुए। पूर्व प्रधान विपिन वधवा ने बताया कि चुनाव में उन्होंने हर स्तर पर सहयोग किया। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से भाईचारे के माहौल में संपन्न हुआ।छह पदों के चुनाव परिणामपदविजेतामतप्रतिद्वंद्वीमतअध्यक्षमोहिंदर कुमार239देशराज सिंह214उपाध्यक्षपुनीत खुराना249डॉ. सुरेंद्र कुमार208महासचिवसुंदर सिंह246सुरेंद्र पाल209सचिवअमरीक सिंह250नारायण सिंह सहरावत206संयुक्त सचिवरविंद्र कुमार247राजेश209कोषाध्यक्षसंदीप कुमार256परवीन सैनी201