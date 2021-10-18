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शमशेर सिंह ने बताया कि उसने 10 अप्रैल 2026 को कपास मंडी में शक्ति ट्रेडिंग कंपनी के माध्यम से हैफेड को गेहूं बेचा था। इसके लिए मार्केट कमेटी ने टोकन नंबर-71 जारी किया था। फसल की कुल कीमत 69 हजार 525 रुपये बनी थी। मई-जून में भुगतान के बारे में पता करने पर उसे बैंक खाते में त्रुटि होने की जानकारी दी गई। उसने खाते की त्रुटि ठीक करवा दी, लेकिन इसके बाद भी राशि नहीं मिली।किसान के अनुसार, आदमपुर के हैफेड मैनेजर से मिलने पर उसे हिसार के जिला प्रबंधक से संपर्क करने को कहा गया। वहां शिकायत दर्ज करवाने पर जल्द भुगतान का आश्वासन मिला, लेकिन कई महीने बीतने के बाद भी राशि खाते में नहीं आई।बेटी की शादी और इलाज के लिए पैसों की जरूरतकिसान ने बताया कि वह आर्थिक रूप से कमजोर है। परिवार में बेटी की शादी है और उसे अपना इलाज भी करवाना है। गेहूं की पेमेंट अटकी होने से उसे आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसने संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों से बकाया राशि जल्द खाते में भिजवाने की मांग की है।