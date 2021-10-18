Hisar News: साढ़े सात महीने बाद भी नहीं मिली गेहूं की पेमेंट, 69,525 रुपये के लिए काट रहा चक्कर
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 01:20 AM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 01:20 AM IST
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आदमपुर। सरकारी खरीद एजेंसी हैफेड के माध्यम से गेहूं बेचने के साढ़े सात महीने बाद भी गांव महलसरा निवासी किसान शमशेर सिंह को 69 हजार 525 रुपये का भुगतान नहीं मिला है। बकाया राशि के लिए वह मार्केट कमेटी और हैफेड के अधिकारियों से कई बार मिल चुका है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। बेटी की शादी और अपना इलाज करवाने के लिए परेशान किसान ने प्रशासन से जल्द भुगतान करवाने की गुहार लगाई है।
शमशेर सिंह ने बताया कि उसने 10 अप्रैल 2026 को कपास मंडी में शक्ति ट्रेडिंग कंपनी के माध्यम से हैफेड को गेहूं बेचा था। इसके लिए मार्केट कमेटी ने टोकन नंबर-71 जारी किया था। फसल की कुल कीमत 69 हजार 525 रुपये बनी थी। मई-जून में भुगतान के बारे में पता करने पर उसे बैंक खाते में त्रुटि होने की जानकारी दी गई। उसने खाते की त्रुटि ठीक करवा दी, लेकिन इसके बाद भी राशि नहीं मिली।
किसान के अनुसार, आदमपुर के हैफेड मैनेजर से मिलने पर उसे हिसार के जिला प्रबंधक से संपर्क करने को कहा गया। वहां शिकायत दर्ज करवाने पर जल्द भुगतान का आश्वासन मिला, लेकिन कई महीने बीतने के बाद भी राशि खाते में नहीं आई।
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बेटी की शादी और इलाज के लिए पैसों की जरूरत
किसान ने बताया कि वह आर्थिक रूप से कमजोर है। परिवार में बेटी की शादी है और उसे अपना इलाज भी करवाना है। गेहूं की पेमेंट अटकी होने से उसे आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसने संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों से बकाया राशि जल्द खाते में भिजवाने की मांग की है।
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शमशेर सिंह ने बताया कि उसने 10 अप्रैल 2026 को कपास मंडी में शक्ति ट्रेडिंग कंपनी के माध्यम से हैफेड को गेहूं बेचा था। इसके लिए मार्केट कमेटी ने टोकन नंबर-71 जारी किया था। फसल की कुल कीमत 69 हजार 525 रुपये बनी थी। मई-जून में भुगतान के बारे में पता करने पर उसे बैंक खाते में त्रुटि होने की जानकारी दी गई। उसने खाते की त्रुटि ठीक करवा दी, लेकिन इसके बाद भी राशि नहीं मिली।
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किसान के अनुसार, आदमपुर के हैफेड मैनेजर से मिलने पर उसे हिसार के जिला प्रबंधक से संपर्क करने को कहा गया। वहां शिकायत दर्ज करवाने पर जल्द भुगतान का आश्वासन मिला, लेकिन कई महीने बीतने के बाद भी राशि खाते में नहीं आई।
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बेटी की शादी और इलाज के लिए पैसों की जरूरत
किसान ने बताया कि वह आर्थिक रूप से कमजोर है। परिवार में बेटी की शादी है और उसे अपना इलाज भी करवाना है। गेहूं की पेमेंट अटकी होने से उसे आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसने संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों से बकाया राशि जल्द खाते में भिजवाने की मांग की है।