Hisar News: मंदिरों में उमड़ी आस्था, गूंजे कान्हा के जयकारे

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ऐतिहासिक लाहौरिया मंदिर, प्राचीन देवी भवन मंदिर, नागोरी गेट स्थित हनुमान मंदिर, मोती बाजार स्थित हनुमान मंदिर, सनातन धर्म मंदिर, सेक्टर 16-17 स्थित खाटू श्याम मंदिर, मॉडल टाउन स्थित संतोषी माता मंदिर, बड़ा बाजार (खजांचियान मोहल्ला) स्थित राधा-कृष्ण मंदिर और जवाहर नगर स्थित हनुमान मंदिर में विशेष कार्यक्रम हुए।सभी मंदिरों को फूलों, रंग-बिरंगी लड़ियों और गुब्बारों से आकर्षक ढंग से सजाया गया। मध्यरात्रि में भगवान श्रीकृष्ण के जन्म के साथ शंखध्वनि, घंटे-घड़ियाल और महाआरती से वातावरण भक्तिमय हो उठा। व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं ने कान्हा को माखन-मिश्री का भोग लगाया और उपवास खोला। इसके बाद भगवान के दर्शन कर सुख-समृद्धि की कामना की।आकर्षक झांकियां बनीं आकर्षण का केंद्र :मंदिरों में भगवान श्रीकृष्ण के बाल जीवन से लेकर महाभारत तक के प्रसंगों पर आधारित सजीव झांकियां सजाई गईं। माखन चोरी, कालिया नाग दमन और रासलीला की झांकियों ने श्रद्धालुओं को आकर्षित किया।सुरक्षा के रहे पुख्ता इंतजामश्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट नजर आया। सभी प्रमुख मंदिरों के बाहर और संवेदनशील मार्गों पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी ताकि कानून एवं व्यवस्था बनी रहे और भक्तों को दर्शन में किसी प्रकार की असुविधा न हो। बाइक राइडर्स और पीसीआर भी लगातार गश्त करते रहे।