Hisar News: पांच महीने बाद ही इनसो प्रदेश उपाध्यक्ष का इस्तीफा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:45 PM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:45 PM IST
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हिसार। जननायक जनता पार्टी की छात्र इकाई इनसो के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष हरिकेश ढांडा ने पद संभालने के करीब पांच महीने बाद ही इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इनसो के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सहित संगठन के सभी पदों से इस्तीफा देने की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दी है।
अप्रैल में जीजेयू में दिग्विजय चौटाला के साथ कुलपति कार्यालय पर प्रदर्शन के बाद उन्हें इनसो का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया था। हरिकेश ढांडा ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि कुछ समय पहले उन्होंने जेजेपी से जुड़े छात्र संगठन में जिम्मेदारी संभाली थी। उस समय संगठन की विचारधारा और छात्र हितों के प्रति सोच से प्रभावित होकर लगा था कि साथ मिलकर छात्रों की आवाज को मजबूती से उठाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि समय के साथ संगठन की कार्यप्रणाली में वह विचारधारा और छात्र हितों के लिए संघर्ष दिखाई नहीं दिया जिसके विश्वास के साथ वह साथियों के साथ संगठन से जुड़े थे। उनके लिए छात्र हित सर्वोपरि हैं। किसी पद या संगठन से अधिक महत्वपूर्ण छात्रों की आवाज और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करना है। इसी कारण उन्होंने सभी पदों से इस्तीफा देने का निर्णय लिया।
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अप्रैल में जीजेयू में दिग्विजय चौटाला के साथ कुलपति कार्यालय पर प्रदर्शन के बाद उन्हें इनसो का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया था। हरिकेश ढांडा ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि कुछ समय पहले उन्होंने जेजेपी से जुड़े छात्र संगठन में जिम्मेदारी संभाली थी। उस समय संगठन की विचारधारा और छात्र हितों के प्रति सोच से प्रभावित होकर लगा था कि साथ मिलकर छात्रों की आवाज को मजबूती से उठाया जाएगा।
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उन्होंने कहा कि समय के साथ संगठन की कार्यप्रणाली में वह विचारधारा और छात्र हितों के लिए संघर्ष दिखाई नहीं दिया जिसके विश्वास के साथ वह साथियों के साथ संगठन से जुड़े थे। उनके लिए छात्र हित सर्वोपरि हैं। किसी पद या संगठन से अधिक महत्वपूर्ण छात्रों की आवाज और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करना है। इसी कारण उन्होंने सभी पदों से इस्तीफा देने का निर्णय लिया।
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