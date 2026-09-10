Hisar News: 268 स्कूलों में संवरेंगी आधारभूत सुविधाएं, 60 फीसदी छोटे कार्य पूरे

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बैठक में मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी प्रतीक्षा सांगवान, खंड शिक्षा अधिकारी और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्यार्थियों की सुविधाओं से जुड़े कार्यों में अनावश्यक देरी न हो। स्कूलों में छोटी से छोटी कमी को भी तत्काल दूर किया जाए ताकि विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ बच्चों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। विकास कार्यों की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जाए।मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी प्रतीक्षा सांगवान ने बताया कि जिले के सरकारी स्कूलों में आधारभूत ढांचे की स्थिति जानने के लिए व्यापक सर्वे किया गया था। इसमें आवश्यक कार्यों को बड़े, मध्यम और छोटे, तीन श्रेणियों में चिह्नित किया गया। सर्वे का उद्देश्य विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की कमी को दूर करना था। जिले के 268 स्कूलों में सर्वे के बाद चिह्नित कार्यों को पूरा करने की प्रक्रिया लगातार जारी है।नियमित निगरानी के दिए निर्देश :छोटे कार्यों में शौचालयों की मरम्मत, खेल मैदान, बिजली व्यवस्था और रसोईघर से जुड़े कार्य शामिल हैं। उपायुक्त ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को अपने क्षेत्र के विद्यालयों में सुविधाओं की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया निरंतर निगरानी का हिस्सा होनी चाहिए, केवल एक बार की कार्रवाई नहीं। उन्होंने प्रतीक्षा सांगवान के प्रयासों की सराहना करते हुए सभी विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए।