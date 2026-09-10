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Hisar News: बार एसोसिएशन चुनाव में प्रधान पद पर त्रिकोणीय मुकाबला

Thu, 10 Sep 2026 11:39 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:39 PM IST
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Three-way contest for the post of President in the Bar Association election.
नारनौंद। बार एसोसिएशन नारनौंद के वार्षिक चुनाव में प्रधान पद का मुकाबला चुनाव से एक दिन पहले रोचक हो गया। प्रधान पद के दो दावेदार एवं पूर्व प्रधान ज्ञान प्रकाश लोहान और दीपक लोहान ने प्रत्याशी कुलदीप अहलावत को समर्थन दे दिया। दाेनों ने स्वयं इसकी पुष्टि की है। इसके बाद प्रधान पद के लिए कुलदीप अहलावत, प्रदीप लोहान और अर्जुन ढांडा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है।
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सचिव पद पर गौरव लोहान और अमित बंसल के बीच सीधा मुकाबला होगा। रिटर्निंग अधिकारी कुलदीप भाटीवाल ने बताया कि चुनाव शुक्रवार को होगा। नारनौंद बार एसोसिएशन के 121 सदस्यों की सूची पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल, चंडीगढ़ को भेजी गई थी।
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वीरवार को बार काउंसिल ने कुलदीप अहलावत का वोट मान्य घोषित कर उन्हें मतदाता सूची में शामिल कर लिया। यदि शुक्रवार सुबह 8 बजे तक काउंसिल से अंतिम मतदाता सूची प्राप्त नहीं होती है तो 122 सदस्यों की सूची के आधार पर मतदान कराया जाएगा। अंतिम सूची मिलने पर उसी के अनुसार चुनाव होगा।
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चार पदाधिकारी निर्विरोध चुने गए :

उपप्रधान पद पर सुमेश देवी, सह सचिव पद पर पूनम दूहन, कोषाध्यक्ष पद पर सन्नी वर्मा और लाइब्रेरियन पद पर राहुल खुराना निर्विरोध चुने जा चुके हैं। इन चारों पदों के लिए केवल एक-एक प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया था।
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