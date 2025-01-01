Hisar News: शहीद भगत सिंह जयंती पर रक्तदान शिविर लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:32 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:32 AM IST
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नारनौंद। गांव डाटा में जन सेवा संगठन की ओर से रविवार को शहीद भगत सिंह जयंती और आजाद हिंद फौज के सेनानियों और की स्मृति में रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर में डाटा सहित आसपास के गांवों से पहुंचे युवाओं ने उत्साह के साथ रक्तदान किया। कार्यक्रम में विधायक जस्सी पेटवाड़ मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। कार्यक्रम की अध्यक्षता धर्मवीर डाटा और ब्लॉक समिति सदस्य संदीप सिहाग ने की। इस दौरान जन सेवा संगठन डाटा के सदस्य राजेश संधू, प्रदीप जागलान, सचिन जागलान, मनिक जागलान, अनूप जागलान, संदीप जागलान, मनोज कालीरमण, अमित कतीरा आदि मौजूद रहे। संवाद
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