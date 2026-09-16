Fatehabad News: स्वाइन फ्लू के दो नए मामले जिले में मरीजों की संख्या 11

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दोनों नए मामलों के साथ जिले में स्वाइन फ्लू संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मरीजों की स्थिति पर नजर रखी जा रही है और संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील की गई है।जिला महामारी रोकथाम विशेषज्ञ डॉ. विष्णु मित्तल ने लोगों से लक्षणों को सामान्य सर्दी-जुकाम समझकर नजरअंदाज न करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि बुखार, खांसी या सांस संबंधी परेशानी होने पर चिकित्सक से संपर्क करें। संक्रमित व्यक्ति के इस्तेमाल की वस्तुओं को साझा करने से बचें और चिकित्सकीय सलाह के बिना दवा न लें। जिले के स्वास्थ्य केंद्रों में दवाई का स्टॉक है। संदिग्ध मरीजो के सैंपल लेने की भी सुविधा है।बचाव के लिए सावधानी जरूरीविशेषज्ञ डॉ. मनीष के अनुसार, स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए भीड़भाड़ वाली जगहों पर अनावश्यक जाने से बचना, खांसते या छींकते समय मुंह-नाक ढकना और नियमित रूप से हाथों को साबुन से धोना महत्वपूर्ण है। बीमार होने पर घर पर आराम करें और दूसरों के संपर्क को सीमित रखें।