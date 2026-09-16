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Fatehabad News: बादलवाही रहने से तापमान में एक डिग्री गिरावट

Wed, 16 Sep 2026 11:07 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Wed, 16 Sep 2026 11:07 PM IST
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Temperature drops by one degree due to cloudy conditions
शहर के सिरसा-हिसार रोड पर छाई बादलवाही के दौरान गुजरते वाहन चालक। संवाद
फतेहाबाद। जिले में बुधवार को मौसम में बदलाव के साथ दिनभर बादल छाए रहे। अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गर्मी और उमस के चलते खेतों में नरमा-कपास की चुगाई प्रभावित हो रही है।
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पिछले कुछ दिनों से तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसका असर कृषि कार्यों पर भी दिखाई दे रहा है। दिन के समय तेज गर्मी और उमस से किसानों को खेतों में लंबे समय तक काम करने में परेशानी हो रही है।
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बुधवार को तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। इसके बावजूद गर्मी से राहत नहीं मिली। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे। मौसम विशेषज्ञों ने अगले दो दिन मौसम परिवर्तनशील रहने के आसार जताए हैं।
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किसान सुरेश, ओमप्रकाश और मानसिंह ने बताया कि नरमा-कपास की चुगाई का काम इन दिनों तेजी से चल रहा है। गर्मी और उमस के कारण काम करना मुश्किल हो रहा है। मौसम में लगातार बदलाव से भी किसानों की परेशानी बढ़ी है। किसानों के अनुसार चुगाई के दौरान खेतों में अधिक समय बिताना पड़ रहा है। गर्म मौसम में यह काम काफी कठिन हो जाता है।

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:: प्रदेश में बुधवार रात्रि से मौसम में परिवर्तन आने के आसार है। जिससे 17 सितंबर से 19 तक के दौरान हल्की से मध्यम बारिश के आसार बन रहे हैं। परंतु 19 सितंबर के बाद फिर से मौसम खुश्क हो जाएगा। हवाओं में बदलाव आएगा। दो दिनों तक बारिश के आसार हैं।
- डॉ. मदन खिचड़, विभागाध्यक्ष मौसम विज्ञान विभाग, एचएयू, हिसार।
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