Fatehabad News: हड़ोली ने जीता क्रिकेट टूर्नामेंट, गांव खेरी की टीम रही उपविजेता

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प्रतियोगिता में जाखन दादी तीसरे और हुक्मबली की टीम चौथे स्थान पर रही। यश को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुना गया। हड़ोली के विवेक को श्रेष्ठ बल्लेबाज और गौरव को मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार मिला। क्लब की ओर से साजन राजपूत को ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया गया।समापन समारोह में ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन हरियाणा के राज्य अध्यक्ष रवि रतिया मुख्य अतिथि रहे। टूर्नामेंट में आसपास के गांवों की विभिन्न टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के माध्यम से युवाओं को खेलों से जुड़ने और नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया। समारोह में हरीश रतिया, करण यादव, गोविंद, हैप्पी, गुरसेवक खोखर, पंकज और अर्जुन सहित अन्य लोग मौजूद रहे।