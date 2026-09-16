Fatehabad News: नमो क्रिकेट लीग की ट्रॉफी का अनावरण

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लीग में भाग लेने के लिए अब तक 55 हजार से अधिक युवा पंजीकृत करवा चुके हैं। सुदेश भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष तरुण भंडारी ने कहा कि बच्चों को अच्छे संस्कार देने के साथ खेलों से जोड़ना जरूरी है। खेलों में सक्रिय रहने वाला युवा नशे जैसी बुराइयों से दूर रह सकता है। इसी उद्देश्य से नमो क्रिकेट लीग शुरू की गई है।उन्होंने कहा कि क्रिकेट देश के हर गली-मोहल्ले में लोकप्रिय है। बड़ी संख्या में युवा लीग से जुड़ रहे हैं। आयोजकों ने फूलमालाओं से उनका स्वागत किया। उन्हें बैट और बॉल देकर सम्मानित किया गया।आयोजक अशोक भुक्कर ने बताया कि जोन-2 के मुकाबले 19 से 24 सितंबर तक पुलिस लाइन फतेहाबाद और खेल स्टेडियम बोदीवाली में होंगे। विजेता टीम को 31 हजार रुपये और उपविजेता टीम को 21 हजार रुपये मिलेंगे। विजेता टीम राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में खेलेगी।राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के विजेता को 21 लाख रुपये उपविजेता को 11 लाख और तीसरे स्थान वाली टीम को पांच लाख रुपये मिलेंगे। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ियों को कार, बाइक, लैपटॉप और आईफोन सहित अन्य पुरस्कार दिए जाएंगे। सभी मुकाबलों का लाइव प्रसारण 14 प्रमुख ओटीटी चैनलों पर होगा।समारोह में राजीव बत्रा, अनिल असीजा, पवन गुप्ता, रामप्रकाश गुप्ता, बाली मित्तल, रामनिवास बंसल, सतबीर खिचड़, सुशील बंसल, नेहा मित्तल, गोपाल बंसल आदि मौजूद रहे।