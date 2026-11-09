Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   In the speech competition, Geetika came first and Virat came second.

Fatehabad News: भाषण प्रतियोगिता में गीतिका प्रथम और विराट रहे द्वितीय

Mon, 09 Nov 2026 11:08 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Mon, 09 Nov 2026 11:08 PM IST
विज्ञापन
In the speech competition, Geetika came first and Virat came second.
विद्या​र्थियों को सम्मानित करते हुए आयोजक
फतेहाबाद/भट्टूकलां। राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भट्टूकलां में सोमवार को आयोजित भाषण प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने समसामयिक विषयों पर अपने विचार रखे। प्रतियोगिता में गीतिका ने प्रथम और विराट ने दूसरा स्थान हासिल किया। आराध्या तीसरे स्थान पर रही।
विज्ञापन

टैलेंट टाइटंस समूह की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में करीब 30 विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों को सात विषय दिए गए। इनमें एक भारत, श्रेष्ठ भारत, मेरे सपनों का भारत-2047, विकसित भारत-विकसित हरियाणा, एक देश-एक चुनाव, युवा शक्ति-राष्ट्र की असली शक्ति, नशामुक्त भारत-हमारा संकल्प और भारत बनेगा विश्वगुरु शामिल रहे।
विज्ञापन

प्रतिभागियों ने अपनी पसंद के विषय पर हिंदी या अंग्रेजी में भाषण दिया। उनके विचारों में राष्ट्रीय एकता, युवा शक्ति, नशामुक्त समाज और विकसित भारत के निर्माण जैसे मुद्दे प्रमुख रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

परिणाम में प्रांजल ने चौथा स्थान प्राप्त किया। नंदिनी और अंशिका संयुक्त रूप से पांचवें स्थान पर रहीं। निर्णायक मंडल में डॉ. राजाराम, डॉ. तेजपाल और माधुरी शामिल रहीं। उन्होंने विषयवस्तु, आत्मविश्वास, उच्चारण, संवाद शैली, मौलिकता और श्रोताओं पर प्रभाव के आधार पर प्रतिभागियों का मूल्यांकन किया।

इस अवसर पर रविंद्र ढाका, देवेंद्र बाना, सुयश पाल डुड्डी और राज माचरा ने विद्यार्थियों को संबोधित किया। मंच संचालन दुष्यंत सिंह ने किया। आयोजकों ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता विकसित होती है। उन्हें मंच पर अपने विचार प्रभावशाली ढंग से रखने का अवसर मिलता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed