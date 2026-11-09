Fatehabad News: दिवाली की रात दो जगह लगी आग, गोदाम में दो लाख बोरियां जलीं

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एसएस इंटरप्राइजिज में रविवार रात करीब साढ़े आठ बजे आग लगी। आग तेजी से फैलने लगीं। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आग की गंभीरता को देखते हुए पांच दमकल गाड़ियों को लगाया गया। करीब साढ़े छह घंटे की मशक्कत के बाद सोमवार सुबह तीन बजे आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि तब तक गोदाम में रखा काफी सामान जल चुका था। प्रतिष्ठान के लेखाकार जोनी कुमार ने बताया कि आग में गोदाम में रखा करीब दो लाख बोरियों का बारदाना जल गया।जवाहर चौक की दुकान की छत पर रखे कबाड़ में लगी आगशहर के जवाहर चौक में भी आग लगने की दूसरी घटना हुई। यहां एक दुकान की छत पर रखे कबाड़ में अचानक आग लग गई। आसपास के लोगों ने दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। कर्मचारियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। इससे आग को ज्यादा फैलने से रोक लिया गया।