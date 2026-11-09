Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   Fires broke out in two locations on the night of Diwali; two lakh sacks were burnt in a warehouse.

Fatehabad News: दिवाली की रात दो जगह लगी आग, गोदाम में दो लाख बोरियां जलीं

Mon, 09 Nov 2026 11:08 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 11:08 PM IST
विज्ञापन
Fires broke out in two locations on the night of Diwali; two lakh sacks were burnt in a warehouse.
फतेहाबाद में खैराती खेड़ा रोड पर गोदाम में लगी आग स्त्रोत जागरूक पाठक
फतेहाबाद। दिवाली की रात शहर में आग लगने की दो घटनाएं हुईं। खैरातीखेड़ा रोड स्थित एसएस इंटरप्राइजिज के गोदाम में आग लगने से करीब दो लाख बोरियों का बारदाना जलकर नष्ट हो गया। दमकल की पांच गाड़ियों ने साढ़े छह घंटे की मशक्कत के बाद सोमवार सुबह करीब तीन बजे तक आग पर काबू पाया।
विज्ञापन

एसएस इंटरप्राइजिज में रविवार रात करीब साढ़े आठ बजे आग लगी। आग तेजी से फैलने लगीं। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आग की गंभीरता को देखते हुए पांच दमकल गाड़ियों को लगाया गया। करीब साढ़े छह घंटे की मशक्कत के बाद सोमवार सुबह तीन बजे आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि तब तक गोदाम में रखा काफी सामान जल चुका था। प्रतिष्ठान के लेखाकार जोनी कुमार ने बताया कि आग में गोदाम में रखा करीब दो लाख बोरियों का बारदाना जल गया।
विज्ञापन

----------
जवाहर चौक की दुकान की छत पर रखे कबाड़ में लगी आग
शहर के जवाहर चौक में भी आग लगने की दूसरी घटना हुई। यहां एक दुकान की छत पर रखे कबाड़ में अचानक आग लग गई। आसपास के लोगों ने दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। कर्मचारियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। इससे आग को ज्यादा फैलने से रोक लिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed