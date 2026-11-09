Fatehabad News: नगर में आज

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सत्संग : रतिया के पुराना गुरुद्वारा में गुरु नानक देव के प्रकाशोत्सव पर सत्संग सुबह 8 बजे।

भंडारा : फतेहाबाद की चिल्ली वाली राम सेवा समिति धर्मशाला में अन्नकूट भंडारा सुबह 10 बजे

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प्रदर्शन



धरना : फतेहाबाद के लघु सचिवालय के बाहर नहरी पानी की मांग को लेकर किसान संगठन का धरना सुबह 9 बजे

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शिविर

स्वास्थ्य जांच : फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत स्वास्थ्य जांच शिविर सुबह 9 बजे।

जागरूकता : फतेहाबाद के जवाहर चौक में खाद्य पदार्थ टेस्टिंग एवं स्वास्थ्य जागरूकता शिविर सुबह 11 बजे।

धर्मकर्म