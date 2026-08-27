Fatehabad News: वुशु में फतेहाबाद ने जीती ओवरऑल ट्रॉफी

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सीनियर मॉडल स्कूल मॉडल टाउन में संचालित बोधिधर्मा वुशु स्पोर्ट्स अकादमी के खिलाड़ियों ने भी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। अनु ने 48 किलोग्राम, दिव्यांशी ने 52 किलोग्राम, दिव्यांश ने 52 किलोग्राम, आर्यन ने 60 किलोग्राम और अंतिम ने 70 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किए।गौतम ने 56 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। अंकित ने रजत पदक हासिल किया, जबकि मान, ईशांत, सीमा और मुस्कान ने कांस्य पदक जीतकर जिले का गौरव बढ़ाया। फतेहाबाद पहुंचने पर वुशु टीम का भव्य स्वागत किया गया। खिलाड़ियों की उपलब्धि पर जिले में खुशी का माहौल है। खेल प्रेमियों और गणमान्य लोगों ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दीं।इस अवसर पर स्पोर्ट्स वुशु एसोसिएशन हरियाणा के संयुक्त सचिव दिनेश भोभिया, अकादमी संचालक राकेश कुमार, इंडिया वुशु कोच प्रदीप सिंह, कोच राजेश कुमार, महिला कोच मोनिका, सीनियर मॉडल स्कूल समिति अध्यक्ष डॉ. नीरज शर्मा, सचिव सीए अरुण बंसल, कैशियर विजय मोंगा और प्राचार्य सीताराम बिश्नोई मौजूद रहे।