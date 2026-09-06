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Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   Bawani Khera constituency to receive development projects worth 78 crore; CM Nayab Singh Saini to visit

हरियाणा: बवानीखेड़ा हलके को मिलेगी 78 करोड़ की विकास कार्यों की सौगात, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे

Sun, 06 Sep 2026 12:34 PM IST
Naveen संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा) Published by: Naveen Updated Sun, 06 Sep 2026 12:34 PM IST
सार

प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विकास संकल्प जनसभा के दौरान सात विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। इनमें तीन परियोजनाओं का शिलान्यास और चार परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा।

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Bawani Khera constituency to receive development projects worth 78 crore; CM Nayab Singh Saini to visit
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे बवानीखेड़ा। - फोटो : संवाद

विस्तार
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कस्बा बवानीखेड़ा की अनाज मंडी में रविवार को विकास संकल्प रैली का मंच सजा है और ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग रैली स्थल पर पहुंचने लगे हैं। सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी थोड़ी देर में रैली में पहुंचेंगे वहीं हल्का के लिए 78 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे।

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प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विकास संकल्प जनसभा के दौरान सात विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। इनमें तीन परियोजनाओं का शिलान्यास और चार परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। इन परियोजनाओं से विशेषकर बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य, सडक़, शिक्षा एवं पेयजल सहित विभिन्न मूलभूत सुविधाओं को और मजबूती मिलेगी।

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