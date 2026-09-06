हरियाणा: बवानीखेड़ा हलके को मिलेगी 78 करोड़ की विकास कार्यों की सौगात, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे

कस्बा बवानीखेड़ा की अनाज मंडी में रविवार को विकास संकल्प रैली का मंच सजा है और ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग रैली स्थल पर पहुंचने लगे हैं। सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी थोड़ी देर में रैली में पहुंचेंगे वहीं हल्का के लिए 78 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे।

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प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विकास संकल्प जनसभा के दौरान सात विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। इनमें तीन परियोजनाओं का शिलान्यास और चार परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। इन परियोजनाओं से विशेषकर बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य, सडक़, शिक्षा एवं पेयजल सहित विभिन्न मूलभूत सुविधाओं को और मजबूती मिलेगी।