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हरियाणा में सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल बढ़ाई: सरकार भी सख्ती के मूड में, आज लग सकता है एस्मा

Mon, 07 Sep 2026 09:27 AM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Mon, 07 Sep 2026 09:27 AM IST
सार

हरियाणा नगर पालिका कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान नरेश शास्त्री ने कहा कि उत्पीड़न, पुलिस कार्रवाई और बर्खास्तगी जैसी धमकियों से कर्मचारी डरेंगे नहीं। जब तक सरकार कर्मचारियों को नियमित नहीं करेगी तब तक आंदोलन वापस नहीं होगा।
 

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Sanitation workers in Haryana extend strike till Sep 9 government tough stance ESMA
हड़ताल - फोटो : ए़डोव

विस्तार
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हरियाणा में सफाई कर्मचारियों ने नौ सितंबर तक के लिए हड़ताल बढ़ा दी है। दूसरी तरफ 32 दिनों की हड़ताल के कारण बिगड़ रहे हालत को देखते हुए शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय भी सख्त हो गया है। निदेशालय अब हड़ताली कर्मचारियों पर एस्मा के तहत कार्रवाई कर सकता है। सोमवार को सबसे पहले अलग-अलग जिलों में दर्ज एफआईआर में नामजद 17 कर्मचारियों को बर्खास्त किया जाएगा।
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फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के कार्यालय के बाहर सुरक्षा वाहन पर चढ़कर हंगामा करने पर सफाई कर्मचारी यूनियन के जिला प्रधान बलवीर को निलंबित कर दिया गया है। जिला प्रधान समेत छह कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज करवाई गई है। 
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हिसार में डोर-टू-डोर सफाई अभियान के दौरान नगर निगम कर्मचारियों पर हमला, सफाई गाड़ी के शीशे तोड़ने और सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने रविवार को नगर निगम सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान सुरेंद्र उर्फ गोलू को गिरफ्तार कर लिया। भिवानी में मुख्यमंत्री की जनसभा के कारण हड़ताली कर्मचारी नेताओं को पुलिस ने बवानीखेड़ा थाने में नजरबंद कर दिया। जनसभा के बाद इन्हें छोड़ दिया।
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1996 में 79 दिन चली थी हड़ताल
हरियाणा में निकाय कर्मचारियों की सबसे लंबी हड़ताल का रिकॉर्ड 1996-1997 में बना था। हरियाणा नगर पालिका संघ के तत्कालीन राज्य प्रधान पूनम चंद ने बताया कि 16 दिसंबर 1996 से 4 मार्च 1997 तक ट्रेजरी के माध्यम से वेतन दिलाने को लेकर हड़ताल चली थी। तब प्रदेश में चौधरी बंसीलाल और भाजपा गठबंधन की सरकार थी।

दमकल विभाग के तीन कर्मचारी बर्खास्त, एक निलंबित
अग्निशमन विभाग के कर्मचारी 6 अगस्त से यानी 32 दिनों से हड़ताल में डटे हुए हैं। राज्य प्रधान राजेंद्र सिंह और राज्य महासचिव गुलशन भारद्वाज ने बताया कि हड़ताल 9 सितंबर तक बढ़ा दी है। अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा निदेशालय ने हड़ताल में शामिल होने और बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के ड्यूटी पर अनुपस्थित रहने पर गुरुग्राम में पालिका रोल पर नियुक्त एक कर्मचारी को निलंबित किया है और तीन एचकेआरएनएल कर्मचारियों को बर्खास्त करने के आदेश दिए हैं।

पंचायत मंत्री के कार्यालय पर तीन दिन का होगा पड़ाव
ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन के राज्य प्रधान प्रधान बसाऊराम ने बताया कि 29 मई को पानीपत में 18 में से 17 मांगों पर सहमति बन गई थी मगर मांग पूरी नहीं कीं। इसलिए पंचायत मंत्री के पानीपत स्थित मतलौडा कार्यालय पर 11 सितंबर से तीन दिवसीय पड़ाव डालेंगे। 14 सितंबर से मतलौडा से कुरुक्षेत्र तक पदयात्रा शुरू होगी। 15 सितंबर को कैथल से कुरुक्षेत्र तक दूसरी पदयात्रा निकाली जाएगी। 20 सितंबर को कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री आवास पर राज्य स्तरीय आक्रोश प्रदर्शन किया जाएगा।

पंचायत विभाग के 1300 जेई, एसडीओ, एक्सईएन आज से हड़ताल पर
हरियाणा पंचायती राज इंजीनियर्स एसोसिएशन के राज्य प्रधान महेंद्र सिंह यादव ने बताया कि सोमवार से 10 सितंबर तक करीब 1300 विभागीय जेई, एसडीओ व एक्सईएन हड़ताल पर रहेंगे। यूनियन की मांग है कि लोक निर्माण विभाग, जनस्वास्थ्य विभाग की तरह विभागीय इंजीनियर स्वतंत्र रहें। जेई के 809 पद बरकरार रहें।

रोडवेज कर्मियों की 21 से दो दिन हड़ताल की चेतावनी
हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों की अर्जित अवकाश (ईएल) में 50 प्रतिशत तक कटौती से कर्मचारियों में नाराजगी है। पदोन्नति, वेतनवृद्धि आदि मामलों को लेकर परिवहन मंत्री अनिल विज के साथ साझा मोर्चा की आठ सितंबर को वार्ता होगी। हरियाणा परिवहन कर्मचारी संघ (संबंधित भारतीय मजदूर संघ) के राज्य प्रधान कृष्ण नोहर व साझा मोर्चा के वरिष्ठ सदस्य दिनेश हुड्डा ने बताया कि मंत्री के साथ होने वाली वार्ता सफल नहीं हुई तो 21 व 22 सितंबर को हड़ताल करेंगे।


आंगनबाड़ी वर्करों ने दी आंदोलन की चेतावनी
आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स यूनियन की राज्य प्रधान रूपा राणा ने बताया 20 अगस्त को महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी के आवास पर प्रदर्शन किया था। उस समय तय हुआ था कि मंत्री के साथ 17 सितंबर को चंडीगढ़ में सभी लंबित मांगों को लेकर वार्ता होगी मगर अभी तक आंगनबाड़ियों के बकाया मानदेय ही भेजा है। दूसरी लंबित मांग यदि पूरी नहीं होंगी तो 17 सितंबर के बाद राज्यस्तरीय बैठक करके आंदोलन का निर्णय लेंगे।

 
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