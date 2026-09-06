अमर उजाला शिक्षक सम्मान समारोह: मंत्री ढांडा बोले- अब सरकारी पुरस्कारों के चयन में बच्चों की भागीदारी

समारोह में शिक्षा मंत्री ने 109 शिक्षकों को सम्मानित किया। शिक्षकों में खासा उत्साह नजर आया। कई शिक्षक शिक्षा मंत्री के साथ सेल्फी लेना चाहते थे। मंत्री ने भी किसी को निराश नहीं किया और शिक्षकों के साथ तस्वीरें खिंचवाईं। अमर उजाला के शिक्षक सम्मान समारोह में शिक्षकों के चयन के लिए हरियाणा में पहली बार इस तरह की प्रक्रिया अपनाई गई। करनाल, रोहतक और हिसार जिलों में सबसे पहले स्कूलों का पंजीकरण हुआ। कुल 110 स्कूलों ने पंजीकरण किया। इन स्कूलों से 1300 शिक्षकों को चुनाव के लिए नामांकित किया गया। फिर आई बच्चों की बारी। 35 हजार से अधिक छात्रों ने ऑनलाइन मतदान के जरिए अपने पसंदीदा शिक्षकों का चयन किया। मतदान को लेकर छात्रों में खासा उत्साह रहा। स्कूलों में चुनाव की तर्ज पर मतदान केंद्र और सेल्फी पॉइंट बनाए गए थे। शिक्षकों ने भी माना कि छात्रों के मतदान से चुना जाना उनके लिए ऐतिहासिक और यादगार अनुभव रहा।