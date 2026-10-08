फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini has reviewed the crop procurement process.

हरियाणा में मंडियों में खरीद व्यवस्था की निगरानी: मुख्यमंत्री ने की समीक्षा, धान-बाजरा खरीद सुचारु करने के दिए

Thu, 08 Oct 2026 01:05 PM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Thu, 08 Oct 2026 01:05 PM IST
सार

मुख्यमंत्री ने खरीद, उठान और भुगतान की पूरी व्यवस्था सुचारु रखने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा में अब तक पांच लाख क्विंटल धान की खरीद हो चुकी है। मंडियों में आवक बढ़ने के साथ उठान की गति भी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।

विज्ञापन
Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini has reviewed the crop procurement process.
नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री, हरियाणा - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फसल खरीद प्रक्रिया की समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि फसल खरीद में किसानों को किसी स्तर पर परेशानी न हो। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार मंडियों में धान और बाजरे की खरीद के साथ तत्काल उठान सुनिश्चित करे।

विज्ञापन


मुख्यमंत्री ने खरीद, उठान और भुगतान की पूरी व्यवस्था सुचारु रखने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा में अब तक पांच लाख क्विंटल धान की खरीद हो चुकी है। मंडियों में आवक बढ़ने के साथ उठान की गति भी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा सरकार किसानों को बाजरे के लिए 2900 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करेगी।
विज्ञापन


खुले बाजार में 2300 रुपये से अधिक भाव मिलने पर 2900 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य तक भावान्तर भरपाई की जाएगी। भावान्तर भरपाई योजना के तहत किसानों को 600 रुपये प्रति क्विंटल का लाभ मिलेगा। बाजरे की खरीद निजी विक्रेताओं के माध्यम से भी जारी है। हर मंडी में खरीद व्यवस्था की निगरानी के लिए एचसीएस स्तर के अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। प्रशासनिक सचिव मंडियों का दौरा कर खरीद और उठान व्यवस्था की रिपोर्ट देंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन


पिछले वर्ष की बची धान को लेकर चावल मिलर्स के लिए विभागीय टीम गठित की गई है। व्यापारियों की सुविधा के लिए 2777 रुपये प्रति क्विंटल की राशि निर्धारित की गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed