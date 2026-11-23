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एआईसीसी के हरियाणा प्रभारी संजय दत्त, पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने सोमवार को संयुक्त अपील जारी कर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आह्वान किया।मार्च दोपहर दो बजे सेक्टर-26 स्थित महाराणा प्रताप भवन से शुरू होगा। अपील में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कार्यप्रणाली और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए गए हैं। पार्टी ने उनके इस्तीफे अथवा हटाने, जवाबदेही तय करने और चुनावी प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच की मांग दोहराई है।प्रभारी संजय दत्त के मुताबिक कांग्रेस ने सांसदों, विधायकों, पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों, पिछले चुनावों के प्रत्याशियों, जिला और ब्लॉक अध्यक्षों तथा अग्रणी संगठनों के पदाधिकारियों को मार्च में शामिल होने के लिए कहा है। जिला और ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों को विशेष रूप से जनसंपर्क और लामबंदी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी का लक्ष्य हर जिले, विधानसभा क्षेत्र और ब्लॉक से अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करना है।